Rolf Eden: Playboy liegt nach Schwächeanfall in Klinik!

Große Sorge um Rolf Eden! Vor einigen Tagen feierte der Alt-Playboy seinen 87. Geburtstag. Offenbar war das zu viel!

Rolf Eden soll einen Schwächeanfall erlitten haben und liegt in einem Krankenhaus. „Es war alles etwas viel Feierei in letzter Zeit. Mein Vater hatte außerdem zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen, wurde immer schwächer. Er musste ins Krankenhaus, kam dort an den Tropf und wird langsam wieder aufgepäppelt“, sagt sein Sohn Alexander Schäffer in der „Bild“-Zeitung.

„Die Beine meines Vaters sind altersbedingt sehr schwach. In der Reha soll er langsam wieder auf die Beine kommen“, heißt es weiter. Auch seine Tochter Irit ist aus Tel Aviv angereist um bei ihrem Vater am Krankenbett zu sein.