Romantik bei "Let's Dance": Faisal Kawusi gesteht Oana seine Liebe

Hach, wie süß!

Die Chemie zwischen Faisal Kawusi und Oana Nechiti scheint einfach zu stimmen. Davon konnten sich die „Let’s Dance“-Zuschauer bereits mehrfach vergewissern. Nun setzt der Comedian noch einen drauf und erklärt seiner Tanzpartnerin in einer humorvollen Botschaft seine Liebe.

"Ich möchte meiner Oana danken, ohne die ich nur ein großer, dicker Mann wäre, der versucht zu tanzen. Eine Frau, die mich stärkt, mich inspiriert und mir so viel Liebe gibt, dass ich über mich hinauswachse", beginnt er seine Liebeserklärung via Instagram. „Manchmal ist sie mein Wirbelwind, manchmal mein Fels in der Brandung. Aber eines ist sie immer, nämlich mein Schutzengel. Und naja, mein Engel trägt halt rote Haare, High Heels und lacht wie eine böse Hexe, aber sie ist das Beste, was mir seit langem passiert ist.“

Das ungleiche Tanz-Duo hat eben auch hinter den Kulissen richtig viel Spaß. Trotzdem trainieren Faisal und Oana sehr hart, damit sie auch weiterhin die Zuschauer mit ihren heißen Tänzen begeistern können.