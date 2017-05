Rosario Dawson: Die Schauspielerin fand ihre Cousine tot in der Wohnung

Es war der wohl schlimmste Moment in ihrem Leben! Was Hollywood-Beauty Rosario Dawson jetzt erleben musste, wünscht man wirklich niemandem. Die Schauspielerin fand ihre Cousine Vanez Ines Vasquez tot in ihrer Wohnung!

Rosario Dawson konnte nichts mehr tun

Das Drama ereignete sich bereits letzten Donnerstag. Rosario Dawson kam in ihre Wohnung und fand den leblosen Körper ihrer Cousine auf dem Boden. Sofort rief sie den Rettungsdienst. Doch alle Wiederbelebungsversuche waren vergeblich. Vanez Ines Vasquez wurde nur 26 Jahre alt!

Rosario Dawson: Über die Todesursache ihrer Cousine ist nichts bekannt

Woran die Cousine von Rosario Dawson verstorben ist, ist noch unklar. Doch die jnge Frau litt angeblich unter Bluthochdruck und soll in der Vergangenheit immer wieder über Migräne geklagt haben.

Rosario Dawson und ihre Cousine hatten ein sehr enges Verhältnis zueinander. Die 26-Jährige arbeitete sogar für die Schauspielerin. Nun trauert Rosario Dawson um ihre geliebte Cousine!