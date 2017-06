"Rosenheim Cops": Marisa Burger hat geheiratet - Die meisten kennen sie eher als Miriam Stockl in der ZDF Krimiserie "Rosenheim Cops". Und vermutlich wissen die meisten Zuschauer auch mehr über den fiktiven Charakter, als über die Schauspielerin selbst. Die hat es nämlich schon zwei Jahre für sich behalten, dass sie verheiratet ist.

In "Frau im Spiegel" gibt sie erstmals ein Statement zu ihrem Beziehungsstatus ab: "Ich habe seit drei Jahren einen neuen Mann an meiner Seite. Wir sind jetzt zwei Jahre verheiratet." Und sie verrät auch, wer es ist, der den "Rosenheim Cops"-Star glücklich macht. Es ist ihr alter Nachbar. "Mein Mann Werner Müller ist Chefrestaurator am Kunstmuseum Basel. Wir kannten uns schon lange vorher. Unsere Kinder sind gemeinsam auf die Schule gegangen und wir waren Nachbarn", erklärt Marisa Burger. Kurz bevor sie mit Werner zusammenkam, wurde ihre erste Ehe geschieden.

Einmal das Geheimnis gelüftet, gibt sie auch weitere Details preis. So verrät Marisa Burger auch über die Hochzeit selbst noch einiges: "Es war eine große Hochzeit in Bayern, dennoch haben wir unsere Heirat für uns behalten. Ich stehe auf eigenen Beinen und weiß genau, was ich will und was nicht. Mein Mann und ich begegnen uns auf Augenhöhe, das gefällt mir an unserer Beziehung."