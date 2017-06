Ross Antony hat ordentlich abgespeckt!

Vor einem Jahr zeigte sich Ross Antony happy und mit ein paar Extra-Pfunden auf den Rippen. Mittlerweile hat er ganz schön abgespeckt und präsentiert auch gleich das schlanke Ergebnis!

Ross Antony: "Minus 8,5 Kg und ich fühl mich sooo viel besser!"

Satte 8,5 Kilo hat Ross Antony abgenommen und er selbst ist richtig stolz auf sich! "Sommer 2016 und Sommer 2017 ... Minus 8,5 Kg und ich fühl mich sooo viel besser. Sieht man's??.... 8 Kg muss noch weg", schreibt er bei Facebook zu einem Vorher-Nachher-Foto.

Sommer 2016 und Sommer 2017 ... Minus 8,5 kg und ich fühl mich sooo viel besser .... Sieht man's??.... 8 kg muss noch weg .... Kämpft ihr auch immer mit eurem Gewicht? .... Hugz x x x Posted by Ross Antony on Mittwoch, 21. Juni 2017

Ross Antony bekommt zahlreiche Komplimente

Die Fans von Ross Antony sind begeistert von dem neuen Look und überhäufen den Sänger mit Komplimenten. "Oh ja das sieht man. Bravo! Aber ich finde es sieht super so aus. Brauchst nicht mehr abnehmen", "Ha, und wie man das sieht. SUPER, aber das reicht auch" oder "Super schauste aus Schnucki, sieht man das da was runter ist... Nimm aber nicht mehr so viel ab, sonst sieht man dich nachher nicht mehr", schreiben sie unter seinen Post.

Ross Antony: Dieses Jahr war eine Achterbahn der Gefühle

Was Ross Antony dazu bewegt hat abzunehmen, verrät er nicht. Doch das Wichtigste ist, dass er sich gut fühlt! Denn dieses Jahr war eine echte Achterbahn der Gefühle! Anfang des Jahres starb sein geliebter Papa Denis - ein schwerer Schicksalsschlag für den Musiker. Doch kurz darauf hatte er gute Neuigkeiten zu vermelden: Ross Antony und sein Mann Paul sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Ein Jahr voller Höhen und Tiefen...