Ross Antony ist wieder Papa geworden

Was für wunderbare Neuigkeiten für Ross Antony! Der Sänger durchlebte in den letzten Wochen die schlimmste Zeit seines Lebens, da sein geliebter Papa gestorben ist. Doch jetzt kann er endlich wieder strahlen: Der Ex-"Bro'Sis"-Sänger ist wieder Papa geworden!

Ross Antony: "Wir sind überglücklich und stolz!"

Der Sänger und sein Mann Paul Reeves haben ihr zweites Kind adoptiert. Auf seiner Facebook-Seite machte Ross Antony jetzt die überraschende Ankündigung. Dort schrieb er: "Nach den letzten schweren Wochen freuen wir uns mitteilen zu können, dass wir wieder Eltern geworden sind. Wir sind überglücklich und stolz, einem Kind ein Leben voller Liebe, Geborgenheit und Sicherheit bieten zu können." 2014 adoptierte das Paar ihr erstes Kind. Doch Ross Antony und Paul Reeves halten den Spross komplett aus der Öffentlichkeit raus. Und so soll es nun auch mit dem Geschwisterchen sein.

Kommt irgendwo ein Kind zur Welt, ein Engel sich daneben stellt. Und Tag für Tag und Nacht für Nacht, ein Leben lang es... Posted by Ross Antony on Sonntag, 12. März 2017

Ross Antony will seine Kinder schützen

Denn auch für das zweite Kind wünscht sich der Musiker Privatsphäre. "Auch wenn wir ein sehr öffentliches Leben führen, bitten wir um Verständnis, dass dieser Bereich unseres Lebens weiterhin privat bleiben wird. Wir haben entschieden, dass unsere Kinder ohne Rampenlicht aufwachsen sollen. Deswegen wird es auch in Zukunft keine Informationen zu Alter, Geschlecht oder Herkunft geben. Interviewanfragen zu diesem Thema - seien sie auch noch so allgemein - werden wir zum Schutz der Anonymität der Kinder nicht beantworten", so Ross Antony weiter.

Ross Antony trauert um seinen Papa

Nach den schweren Wochen zaubert das Baby endlich wieder ein Lächeln in das Gesicht von Ross Antony. Der 42-Jährige verlor Mitte Februar seinen Vater Denis. Für Ross brach eine Welt zusammen! "Heute ist einer der schlimmsten Tage meines Lebens... Ich habe den wichtigsten Mann in meinem Leben verloren ..... meinen Dad. Nach langem Kampf gegen Parkinson und Krebs hat sein Körper beschlossen, dass es genug ist", schrieb er traurig bei Facebook.