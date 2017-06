"Rote Rosen"-Schock: Constantin Lücke steigt aus!

Das sind schlechte Nachrichten für alle Fans von „Rote Rosen“: Ein beliebter Darsteller wird die Serie überraschend verlassen!

Constantin Lücke wird der ARD-Telenovela den Rücken kehren. Seit Mai spielt er in der Daily den Empfangschef Patrick Mielitzer – doch damit ist bald Schluss!

"Ich werde aussteigen. Ende August ist meine Geschichte zu Ende erzählt und dann verlasse ich 'Rote Rosen'.", verriet Constantin Lücke nun gegenüber „Promiflash“. Bis er aussteigt, wird es also noch paar Monate dauern. Dennoch dürften ihn die Fans in der Serie schmerzlich vermissen.

Constantin Lücke war vor „Rote Rosen“ in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen – darunter „SOKO Stuttgart“ oder auch „Alles was zählt“. Nach seinem Abschied bei „Rote Rosen“ wird Constantin Lücke also sicher in anderen Serien zu sehen sein. Wo er künftig jedoch mitspielen wird, ist noch ungewiss.