RTL 2-Trennung: Reich & Sexy-Star Diana Buergin will die Scheidung von Tim Buergin!

Diese Liebe scheint vorbei zu sein, zumindest sieht sie keine Zukunft mehr. „Reich & Sexy“-Star Diana Buergin hat sich von Ehemann Tim Buergin getrennt. Der Steakhaus-Besitzer soll bereits ausgezogen sein, er leidet laut „Bild“ sehr unter dem plötzlichen Ehe-Aus nach sechs Jahren: „Ich bin wahnsinnig traurig.“ Stolze acht Kilo soll der Verlassene vor lauter Kummer verloren haben. Doch RTL2-Gesicht Diana Buergin scheint erleichtert zu sein und hat aktuell lediglich ihre Karriere im Kopf: „Ich habe mich verloren in den letzten Monaten. Ich fühlte mich ausgebremst. Ich habe zwei Firmen aufgebaut, die werde ich wieder aktivieren. Auch in den Medien werde ich neue Projekte machen.“ Da darf man wohl gespannt sein, was Diana geplant hat.

Quoten-Schock! "Reich & sexy" fliegt bei RTL II aus dem Programm

Diana Buergerin verzichtet nun auf Luxus

Bekannt wurde das Paar durch die RTL2-Doku „Reich & Sexy“, im Mittelpunkt stand der glamouröse Lifestyle von Diana Buergin. Doch sie kann wohl auch ohne Luxus zurechtkommen: „Ich habe mich in den letzten Jahren nicht aushalten lassen, sondern fallen lassen. Großer Luxus wird jetzt hinten an gestellt. Ich habe auch keine Putzfrau mehr, muss jetzt selbst bügeln.“ Aber immerhin muss sie sich nicht alleine um ihre zwei Kinder kümmern, die Nanny durfte bleiben. Im März war das Ehepaar noch gemeinsam im Thailand-Urlaub. Doch ein Mental-Coaching bei Hypnotiseurin Jane Uhlig hat Diana dann die Augen geöffnet: „Jane hat mir Kraft gegeben hinter meinen Wünschen zu stehen.“ Der Wunsch war offenbar die Scheidung.