RTL II-Kultstar Dominique Gregori ist schwanger

Dominique Gregory alias Dome ist einer der beliebtesten Kultstars von RTL II. Jetzt verkündet die fröhliche Darstellerin tolle Neuigkeiten: Sie ist schwanger!

Dominique Gergori erwartet ein Mädchen

Bei Facebook verkündete der TV-Star die süße Boschaft. "We are having a Girl", postet sie glücklich auf der Social Media-Seite.

Und als wäre diese News nicht schon toll genug, zeigt sich Dome auch noch total verändert! Denn die Schauspielerin hat ordentlich abgespeckt! Die frühere 140-Kilo-Frau hat sich gefühlt halbiert und sieht einfach toll aus!

Mittlerweile hat sie sich etwas aus der TV-Welt zurückgezogen. Stand nach eigener Angabe seit vier Jahren nicht mehr vor der Kamera. Für ihre Fans bleibt sie aber bis heute Kult.

Dominique Gregory: Ihr Wurstsalat mit Bratenfett ist Kult

Dominique Geregori ist vor allem durch Sendungen wie "Family Stories", "Pures Leben" oder "Mitten im Leben". Zusammen mit Tante Marianne mauserte sie sich schnell zum Serienliebling. Übergewichtig und chaotisch, versucht sie in den Shows ihr Leben in den Griff zu bekommen. Und ihre Tante Marianne hilft dabei - so gut es geht.

Für viele Fans bleibt vor allem eien Szene unvergessen! Als Dome eines Tages ein drei Gänge Menü machen soll, gibt es zur Vorspeise Wurstsalat mit Bratenfett!

Dominique Gregori: Dome ist nur eine Rolle!

Doch auch wenn die Rolle der Dome sehr beliebt ist - es ist und bleibt eine Rolle. Auf ihrer Website erklärt Dominique ihren Fans nocheinmal ausdrücklich: "Bei meiner Person handelt es sich um eine Schauspielerin. Das heißt, ich spielte jeweils eine Rolle, im wahren Leben bin ich sicherlich nicht so wie im Film abgebildet."