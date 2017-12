RTL II-Kultstar Dominique Gregori: Traurige Baby-Beichte

Erst vor wenigen Tagen ließ Dominique Gregori die Bombe platzen: Sie erwartet ihr zweites Kind! Die Freude über den Nachwuchs ist riesengroß! Dochwie sie inTouch Online exklusiv verrät: Ein schlimmer Schicksalsschlag überschattet das Glück.

Alle traurigen Einzelheiten erfahrt ihr im VIDEO:

Dominique Gregori wurde durch RTL II zum Kultstar

Bekannt wurde Dominique Gergori ist vor allem durch Sendungen wie "Family Stories" oder "Mitten im Leben". Für die Scripted-Reality-Formate kletterte sie in Mülltonnen um nach Essen zu suchen, steckte in in der Badewanne fest oder bereitete einen leckeren Wurstsalat mit Bratenfett-Dressing zu. Mit diesen außergewöhlichen Auftritten mauserte sie sich zusammen mit Tante Marianne schnell zum Serienliebling.

Seit vier Jahren hat Dominique Gregori allerdings nicht mehr gedreht. Schade eigentlich.....