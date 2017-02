RTL-Moderatorin Annett Möller ist zum ersten Mal schwanger

Wundervolle Neuigkeiten für Annett Möller, die RTL-Moderatorin ist zum ersten Mal schwanger. Die 38-Jährige schwärmt „Bild“ gegenüber: „Wir hatten gar nicht so schnell damit gerechnet, deswegen war ich schon ganz schön überrascht als ich die Nachricht von meiner Ärztin bekam. Ich bin auf Verdacht hingegangen, weil es mir irgendwie komisch vorkam.“ Annett Möller hat ihre Schwangerschaft anfangs versteckt: „Die aktuelle Oversize-Mode ist dafür einfach perfekt! Weite Pullis oder Kleider reichen ja schon. Und in der Sendung habe ich dann einfach lockere Blusen mit dunklen Röcken kombiniert. Da hat echt niemand was gesehen obwohl ich schon echt eine kleine Plauze hatte.“ Allerdings hatte die „RTL Aktuell“-Nachrichtensprecherin auch nicht sonderlich mit Begleiterscheinungen zu kämpfen: „Am Anfang hatte ich oft extrem mit Übelkeit zu kämpfen, was wirklich furchtbar war. Aber jetzt fühle ich mich super und eigentlich nicht anders als vorher. Nur dass der Bauch schon jetzt so manches Mal etwas hinderlich ist. Heißhunger-Attacken habe ich zum Glück keine. Im Gegenteil, ich kann eher nur wenig essen, weil größere Mengen mir schwer im Magen liegen. Bis jetzt hab ich erst fünf Kilo zugenommen.“

Eine längere Babypause plant Annett Möller nicht ein

Annett Möller hat sich gerade erst den Sieg bei „It takes 2“ geholt und nun auch noch die tolle Nachricht, dass sie schwanger ist. Die werdende Mutter verriet „VIP.de“ sogar schon, dass sie ein Mädchen erwartet. Ein lange Pause will sich Annett Möller jedoch nicht gönnen, sondern möglichst schnell wieder vor der Kamera stehen: „Wenn es uns beiden gut geht, könnte ich mir vorstellen bald wieder zu arbeiten. Auch die beiden zukünftigen Omas können es kaum erwarten, sich um ihr Enkelkind zu kümmern.“ Schon im Sommer soll die kleine Maus das Licht der Welt erblicken.