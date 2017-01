RTL-Moderatorin Jennifer Knäble hat sich verlobt

Dieses Silvester war für RTL-Moderatorin Jennifer Knäble sicher das Schönste in ihrem Leben - und zwar dank Freund Felix Moese! Denn wie sie jetzt live bei "Guten Morgen Deutschland" verriet, hat er ihr an diesem besonderen Tag einen Antrag gemacht!

Auf Sylt ging Felix Moese vor Jennifer Knäble auf die Knie

Das Paar verbrachte Silvester gemeinsam auf Sylt. Um Mitternacht wagte der Moderator dann am Strand den großen Schritt und ging vor ihr auf die Knie. Und Jennifer Knäble sagte natürlich "Ja"! Auch auf Facebook teilte sie jetzt den intimen Moment, der mittlerweile über drei Wochen zurückliegt. "I said YES!!! An Silvester, auf Sylt, im Strandkorb! Schöner kann ein Jahr nicht starten. Danke Felix für Deine Liebe und dafür, dass du mich zur glücklichsten Frau der Welt machst! Ich komme aus dem Strahlen nicht mehr raus...", schreibt Jennifer Knäble überglücklich dazu.

Jennifer Knäble und Felix Moese sind seit über zwei Jahren happy

Für Jennifer Knäble ist es die zweite Verlobung. Bis 2013 war sie mit dem Inhaber der Firma Kuhlmann Beauty Consulting GmbH Frank Kuhlmann verlobt. Dann gaben die beiden nach neun Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Seit 2014 ist die Blondine nun glücklich mit Felix Moese liiert. Wann die Traumhochzeit der beiden stattfinden wird, ist allerdings nicht bekannt.