Rudi Cerne: Gemein abgezockt, betrogen und beklaut!

Eigentlich sollte Rudi Cerne (58) alle Tricks der Gangster kennen, um nicht selber Opfer eines Verbrechens zu werden. Glaubt man. Doch das ist ein Trugschluss! Auch der Moderator von Aktenzeichen XY … ungelöst wurde schon gemein abgezockt, betrogen und sogar beklaut! Ganz schön dreist, wie die kriminellen Kerle dabei vorgegangen sind.

„Meine Frau hatte wohl bei einem Telefonat an der falschen Stelle ja gesagt“, erzählt Cerne, „und schon wurden auf unserer Handy-Rechnung regelmäßig 40 Euro pro Monat mehr abgebucht!“ Aber nicht nur seine Gattin, auch ihn selbst hat es schon erwischt.

Rudi Cerne wurde Opfer von Betrügern

„Ich habe schon mal ein Programm aus dem Internet runtergeladen – es wurde zuvor in einer Zeitung vorgeschlagen. Sofort danach bekam ich eine SMS, in der ich als neuer Abo-Kunde begrüßt wurde. Da bin ich blindlings einer Abzock-Masche aufgesessen!“ Zum Glück konnte er die Sache rückgängig machen: „Ich habe bei meinem Telefon-Anbieter eine Drittanbieter-Sperre einrichten lassen und das Abo bei der Firma gekündigt.“

Rudi Cerne: Deshalb ging seine Ehe fast in die Brüche!

Weniger glimpflich lief es bei seinem Auto ab: „Ich hatte meinen nagelneuen BMW auf einem hell erleuchteten Parkplatz in Südfrankreich abgestellt. Ein paar Stunden später war er weg. Geklaut! Und das mitten in der Stadt! Das war das extremste, was ich in dieser Beziehung erlebt habe.“