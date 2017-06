Ryan Lochte: Selbstmord-Drama

Es ist eine Beichte, die berührt! Ryan Lochte hatte es im letzten Jahr nicht leicht. Bei den Olympischen Spielen sorgte der Schwimm-Star mit einer Lügengeschichte für weltweite Aufregung und musste mit heftigen Konsequenzen klarkommen. Werbedeals und Sponsoren wendeten sich von ihm ab. Jetzt erklärt er, wie hart diese Zeit für ihn war. Er dachte sogar an Selbstmord!

Ryan Lochte täuschte einen Überfall vor

Um zu vertuschen, dass er und seine Kollegen betrunken an einer Tankstelle randalierten, erzählten sie, sie seien überfallen worden. Doch die Lüge flog auf. Zwar entschuldigte sich Ryan Lochte später für diese Aktion, doch der Vorfall begleitete ihn noch lange. Und er lastete auf ihm - so sehr, dass er an Suizid dachte!

Ryan Lochte: "Ich war kurz davor, mein Leben ganz aufzugeben."

Im Interview mit dem Sportsender "ESPN" erklärte Ryan Lochte offen: "Nach Rio war ich wahrscheinlich die meistgehasste Person auf der Welt. Es gab einige Momente, in denen ich geweint habe und gedacht habe 'Wenn ich ins Bett gehe und nicht mehr aufwache, ist das ok'. Ich war kurz davor, mein Leben ganz aufzugeben."

Doch Ryan Lochte hat gekämpft und schaut nun nach vorne. Und auch, wenn seine Karriere durch den Lügenskandal einen Knick bekommen hat. Privat hat Ryan allen Grund zur Freude: Er und seine Verlobte erwarten ein Baby.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.