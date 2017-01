Ryan Lochte: Er bekommt einen Jungen

Mitte Dezember überraschte Ryan Lochte die Öffentlichkeit mit der tollen Nachricht, dass er zum ersten Mal Vater wird. Nun hat der Schwimmer auch das Geschlecht seines Kindes verraten.

Ryan Lochte bekommt einen Sohn

CBS News verriet er, dass er und seine Verlobte Kayla Rae Reid einen Jungen erwarten. Tatsächlich hatte er genau darauf gehofft, wie er erzählte: "Ich wollte immer mehr als ein Kind. Und ich wollte definitiv zuerst einen Jungen, damit er, falls wir ein Mädchen bekommen, der große Bruder ist und auf seine Schwester aufpasst. Insofern ist alles perfekt."

Auch auf die Frage ob er schon eine Vorstellung davon habe, was für ein Vater er sein wird, hatte der Sportler schon eine Antwort parat: "Ich werde definitiv ein liebender Vater sein. Ich werde mein Kind mit so viel Liebe verwöhnen und das ist auch der Punkt in dem das Baby verzogen werden wird. Von Gesprächen mit anderen Eltern und meinen eigenen weiß ich was zu tun und was nicht zu tun ist. Also bin ich aufgeregt Windeln zu wechseln und meinem Kind die gleichen Outfits anzuziehen, die ich auch trage, das wird so viel Spaß machen. Es wird phantastisch werden."