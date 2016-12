Zweiter Versuch: Ryan Stecken ist bei DSDS zurück

„Deutschland sucht den Superstar“ geht bereits in die 14. Staffel. Die neuen Folgen der Castingshow zeigt RTL ab dem 4. Januar immer mittwochs und samstags.

Der Sender hat nun die ersten Kandidaten enthüllt – und ein Gesicht dürfte den Zuschauern bereits bekannt vorkommen. Ryan Stecken will es bei DSDS nochmal versuchen. Der Sänger mit einem auffälligen Look wurde von den Zuschauern 2014 in den Recall nach Kuba geschickt.

Die Jury war von seinem Auftritt damals überhaupt nicht begeistert. „Die Idee mit dem Kofferraum war gut, du hättest jedoch drinnen bleiben sollen“, sagte Dieter Bohlen zu seiner Performance. Ob er die Jury diesmal überzeugen kann? Das zeigt RTL ab dem 4. Januar um 20:15 Uhr bei „Deutschland sucht den Superstar“.