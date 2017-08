Sabia Boulahrouz: Neue Liebe?

Neue Liebe, neues Glück? Bei Sabia Boulahrouz ist privat offenbar so einiges los. Erst letzte Woche ist sie aus der Villa ihres Ex-Freundes Rafael van der Vaart ausgezogen. Jetzt scheint sie auch einen neuen Mann in ihrem Leben zu haben.

Sabia Boulahrouz: Ist Johnny Schmitt ihr neuer Freund?

Wie die "Bild" berichtet, wurde Sabia Boulahrouz mit dem jungen DJ Johnny Schmitt erwischt. Sie kamen gemeinsam vor ihrer neuen Wohnung an und verschwanden dort. Die beiden sollen sehr vertraut gewirkt haben. Hat es zwischen ihnen gefunkt? Wer weiß...

Sabia Boulahrouz: Wer ist Johnny Schmitt?

Doch wer ist Johnny Schmitt überhaupt? Eigentlich ist Sabia Boulahrouz für ihre Vorliebe für Fußballer bekannt. Mit Kicker Khlaid Boulahrouz war sie sieben Jahre lang verheiratet, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Ihre letzte Liebe war Fußballstar Rafael van der Vaart. Und Johnny? Der hat mit Fußball wenig am Hut. Der 33-jährige Frankfurter ist DJ und Musikproduzent - und das mit Erfolg! Mit seiner Single "How I Feel" schaffte er es z.B. 2013 auf Platz 14 der Deutschen Dance Charts und Platz 19 der US Billboard Dance Charts.

Auch als Schauspieler war Johnny Schmitt bereits unterwegs. So stand er zum Beispiel für "Köln 50667" und "Verdachtsfälle" vor der Kamera. Jetzt könnte er die Hauptrolle in Sabias Leben ergattert haben....