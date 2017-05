Sabia Boulahrouz wehrt sich gegen Abzocke-Vorwürfe - Schon länger lebt Sabia Boulahrouz in der Villa an der Alter mit ihren Kindern ohne Ex-Freund Rafael van der Vaart. Der zahlte noch eine ganze Zeit lang die komplette Miete, stellte das dann aber ein, wodurch sich Mietschulden in Höhe von 60.000 Euro anhäuften.

Rafael van der Vaart: Mietschulden wegen seiner Ex-Freundin Sabia Boulahrouz!

Den Vorwurf, sie würde ihren Ex abzocken, will Sabia Boulahrouz nicht auf sich sitzen lassen und wehrt sich nun gegen die Vorwürfe. „Die Situation mit meinem Ex-Mann wurde von der BILD unzutreffend dargestellt. Damals hatte mein Ex-Mann nicht rechtzeitig an der Kündigung des Mietvertrages mitgewirkt. Daher hat er auch den dadurch entstandenen Schaden übernommen“, erklärt sie gegenüber Bunte.de.

Sabia Boulahrouz erreicht Rafael van der Vaart nicht

Problematisch sei, dass Rafael van der Vaart nicht erreichbar ist. So gestalte sich eine Kündigung des Mietvertrags, in dem sowohl er als auch Sabia Boulahrouz stehen als schwierig. „Ich habe mehrfach versucht, mit meinem ehemaligen Lebensgefährten eine Gesamtlösung hinsichtlich verschiedener noch offener Themen zu erreichen. Er hat darauf jedoch nicht reagiert“, klagt Sabia und bekommt hierbei Rückendeckung vom Anwalt des Vermieters. Auch der bestätigt, dass Rafael nicht aktiv wird: „Herr van der Vaart hat trotz mehrfacher Kontaktversuche meines Mandanten keine Einwendung erhoben. Er hat sich geweigert irgendeine Einigung zu erzielen."

Rafael van der Vaart lebt mittlerweile in Dänemark mit seiner Freundin Estavan Polmann und erwartet mit ihr das erste gemeinsame Kind.