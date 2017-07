Sabia Boulahrouz: Wen küsst sie denn hier?

Ganz schön lecker, der Neue von Sabia Boulahrouz. Es ist zwar kein Mann, den sie da küsst - dafür aber trotzdem ein richtiger Leckerbissen.

In ihrer Insta-Story teilte Boulahrouz jetzt ein Foto, das sie zeigt, wie sie einen Burger küsst. Den hat sie offensichtlich zum Fressen gern!

Hier küsst Sabia Boulahrouz einen Burger Instagram/ sabia_boulahrouz

Wie wäre es denn mit einem echten Hamburger?

Noch schöner wäre es für sie aber sicherlich, wenn sie nicht nur einen Hamburger, bestehend aus zwei Brötchenhälften und einer Bulette, küssen würde, sondern einen echten Hamburger.

Geständnis: Sabia Boulahrouz hatte seit einem Jahr kein Sex

Schließlich lebt Sabia mit ihren Kindern in der Stadt an der Elbe und möchte laut Medienberichten auch, dass das so bleibt. Die Kleinen sollen schließlich nicht aus ihrem gewohnten Umfeld herausgerissen werden.

Über einen neuen Partner für die Mama würden sie sich aber vielleicht trotzdem freuen. Und bis es soweit ist, muss es halt das Fast-Food tun. Na dann mal: Guten Appetit!