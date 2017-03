Sänger Markus Mörl: Scheidung nach 20 Jahren!

Zwanzig Jahre hat ihre Liebe gehalten, jetzt ist alles aus! Neue Deutsche Welle-Star Markus Mörl (bekannt für Mega-Hits wie "Ich will Spaß" oder "Kleine Taschenlampe brenn") und seine Frau Martina lassen sich scheiden.

Markus Mörl: "Wir haben uns einfach verloren!"

Der Sänger selbst bestätigte die traurige Nachricht selbst im "Bunte"-Interview. "Wir haben uns einfach verloren. In den letzten fünf Jahren haben wir sehr um unsere Ehe gekämpft. Es war ein Hin und Her", so Markus Mörl. Nun haben sie den Kampf verloren. Immer wieder hat es das Paar versucht. Immer wieder ist Martina zurück in das gemensame Haus gezogen und hat es immer wieder verlassen. Seit zwei Jahren wohnt sie dort nicht mehr.

Markus Mörl leidet nicht nur unter der Scheidung

Für Markus Mörl und Martina ist das Liebes-Aus nach 20 Jahren sicher keine einfache Situation. Doch als wäre der Trennungsschmerz nicht genug, hat der Musiker noch mit einem anderen Schicksalsschlag zu kämpfen. "Ich habe seit einigen Jahren Trigeminusneuralgie, ein sehr seltenes Leiden, bei der dir wie aus dem Nichts blitzartige Schmerzen durch die Gesichtsnerven jagen. Als würde eine Bohrmaschine in deinen Kopf eindringen. Die Krankheit war früher als Selbstmordkrankheit bekannt, weil sich die Leute umbrachten, wenn sie die Schmerzen nicht mehr ertragen konnten", verriet Markus Mörl schon vor zwei Jahren.

In der Zwischenzeit ließ er sich operieren und ist froh über diesen Schritt. "Ich war wirklich baff - von einer Sekunde auf die andere war die Sache verschwunden und ist bis heute auch noch nicht wieder gekommen", freute er sich. "Das soll ein paar Jahre halten, mal sehen, wie es dann weitergeht."