Sänger Warren "Pete" Moore ist gestorben

"Mit großer Traurigkeit teile ich die Nachricht vom Ableben von Warren 'Pete‘ Moore." Mit diesen Worten verkündet "Motown Record"-Gründer Berry Gordy den Tod von Sänger Warren "Pete" Moore. Der Star starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren.

The original bass singer of the Miracles has died. Warren "Pete" Moore passed away on his birthday, Nov. 19th. Pete's... Posted by Tim Watts on Montag, 20. November 2017

Warren "Pete" Moore: Durchbruch mit "The Miracles"

Seinen großen Durchbruch schaffte Warren "Pete" Moore als Originalmitglied der Band "The Miracles". Hits wie "The Tracks of My Tears" oder "Shop Around" sind bis heute bekannt. Nun trauert die Musikwelt um eine Legende.

Warren "Pete" Moore: Die Todesursache ist nicht bekannt

"Pete war ein Originalmitglied meiner allerersten Gruppe, den 'The Miracles‘. Er war ein ruhiger Geist mit einer wundervollen Bassstimme hinter Smokey Robinsons weicher, markanter Leadstimme und er schrieb an einigen 'Miracles‘-Hits mit", so Berry Gordy weiter. Über die Todesursache ist bisher nihcts bekannt.