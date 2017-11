Sänger Wayne Cochran ist tot. Wie der "Miami Herald" berichtet, ist der Megastar bereits am 21. November im Alter von 78 Jahren verstorben.

Wayne Cochran hat den Kampf gegen den Krebs verloren

Es wird berichtet, dass Wayne Cochran an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben ist. Nun trauern Familie und Kollegen um den Superstar.

Wayne Cochran: "Last Kiss" und "Goin’ Back To Miami"

Doch dank seiner Musik bleibt Wayne Cochran, der unter dem Namen "The White Knight of Soul" bekannt war, für immer unvergessen. Besonders in 60er und 70er Jahren wurde der Musiker gefeiert. Nicht nur seine raue Stimme blieb im Gedächtnis. Auch seine außergewöhnliche blonde Mähne. Damit mauserte sich Wayne schnell zur Kultfigur. Von vielen wurde Wayne Cochran auch als "King of Blue-Eyed Soul" und "White James Brown" bezeichnet.

Er selbst feierte mit seiner Musik nocht die größten Erfolge. Doch Wayne Cochran beeinflusste mit seinem Stil zahlreiche Musiker. Seine Songs "Last Kiss" und "Goin ‘Back to Miami" wurden erst durch andere zum Hit. So coverten die Blues Brothers 1980 das Lied "Goin ‘Back to Miami". Und Pearl Jam landeten mit "Last Kiss" 1999 einen Mega-Hit.