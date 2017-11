Sängerin Ajda Pekkan: Ein Baby mit 71 Jahren!

Einige Frauen hören ihre biologische Uhr schon mit Mitte 30 ticken. Andere lassen sich mit ihrem Kinderwunsch mehr Zeit. Wie zum Beispiel Sängerin Ajda Pekkan. Sie will ein Baby - mit 71 Jahren!

Ajda Pekkan hat schon Ärzte kontaktiert

Ajda Pekkan war einmal verheiratet. Von 1984 bis 1990 mit Mehmet Ali Bars. Die Ehe blieb kinderlos. Jetzt, mit 71 Jahren, will sich Ajda Pekkan endlich ihren Kinderwunsch erfüllen. Dafür habe sie sogar schon Ärtze in Indien und den USA kontaktiert. Wird sie in diesem hohen Alter also Mama?

Ajda Pekkan ist ein Superstar in der Türkei

Ajda Pekkan wird in der Türkei als Superstar gefeiert. Schon 1968 brachte sie ihr erstes Album heraus. 1980 nahm sie sogar beim ESC teil. Dabei sorgt die Sängerin nicht nur mit ihrer Musik für Gesprächsstoff. Besonders das Aussehen von Ajda Pekkan sticht sofort ins Auge. Die sieht mit ihren 71 Jahren nämlich immer noch extrem frisch aus. Ihr Beauty-Geheimnis: Döner! "Ich passe schon sehr gut darauf auf, was ich esse. Aber ich bin da auch nicht so ganz streng, ich liebe Döner", lacht sie. Na gut, Döner, Sport, Wasser und die eine oder andere Beauty-OP...