Sängerin festgenommen, weil ihr Musik-Video zu sexy war

Verhaftet, weil zu sexy! Die ägyptische Popsängerin Shyma wurde am Samstag von der Polizei festgenommen, weil sie in ihrem Musik-Video in Unterwäsche posiert hatte.

Das Video des Songs "I Have Issues" habe zu Beschwerden geführt, so die Polizei zur Begründung.

Es bestehe der Verdacht, dass die Sängerin Shyma damit zu "Ausschweifungen" angestachelt habe, hieß es weiter.

Shyma ist nicht der erste Promi, der verhaftet wurde

Neben der hübschen Sängerin in Unterwäsche ist in dem Video auch noch zu sehen, wie Shyma lasziv in eine Banane beißt und an einem Apfel leckt - währenddessen befindet sie sich in einem Klassenraum.

وحشتونى Ein Beitrag geteilt von Shyma (@shymafans) am 11. Okt 2017 um 2:45 Uhr

Die Sängerin entschuldigte sich dafür bereits am Donnerstag auf Facebook bei allen, die das Video "als unangebracht empfunden haben" und erklärte, dass sie nicht mit solchen Reaktionen gerechnet habe.

Ägyptens Sicherheitskräfte gehen schon siet einiger Zeit massiv gegen, in ihren Augen, moralische Verfehlungen vor. Vor ein paar Wochen wurde die Fernsehmoderatorin Doaa Salah zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, weil sie in ihrer Sendung über außereheliche Schwangerschaften gesprochen hatte...