Sängerin Hannah Stone: Emotionales Statement der Eltern

Der Selbstmord der 16-jährigen „Vloggerin“ Hannah Stone schockierte in den letzten Tagen die Medien. Ihre Fans sind in tiefer Trauer. Nun gibt die Stone-Familie auf Instagram ein erstes öffentliches Statement zu Hannahs Suizid ab. Bewegende Worte, die rührender nicht hätten gewählt werden können.

Hannah Stone machte der Erfolg nicht glücklich

Hannah war ein gefeierter "YouNow“ Star. Bekannt wurde sie mit ihren Songcovern und eroberte damit das Herz ihrer Fans im Sturm. Der Erfolg machte Hannah allerdings nicht glücklich. Sie habe sich bereits Anfang November probiert das Leben zu nehmen und verstarb vor einigen Tagen an den Folgen ihres Suizidversuches. Ihre Familie äußerte sich nun erstmals zum Suizid des Teen-Stars.

Hannah litt unter Traumata

In einem emotionalen Instagram-Post wendet sich die Familie von Hannah an die Fans des "YouNow"-Stars. Hannah litt unter einem Trauma, weswegen sie sich in ärztlicher Behandlung fand. Sie habe den Kampf jedoch verloren. So ist auf Instagram zu lesen: "(…) Hannah hat so hart gekämpft und wurde in den letzten Monaten aktiv für psychische Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit einem Trauma behandelt (…)." Traurige und ehrliche Worte, die unter die Haut gehen.