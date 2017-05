SAKS OFF 5TH: Diese Konkurrenz sollte H & M ernst nehmen!

Jetzt muss sich H & M aber wirklich warm anziehen, denn die Konkurrenz schläft nicht. SAKS OFF 5TH kommt nach Europa, schon an Juni 2017 wird das Premium Off-Price-Konzept aus New York in Düsseldorf eröffnen. Ein Fest für überzeugte Schnäppchenjäger, für die schwedische Modekette allerdings nicht so der Hit. Denn SAKS OFF 5TH möchte den europäischen Markt erobern. Am 8. Juni 2017 fällt der Startschuss in Düsseldorf, im bekannten Düsseldorfer Carsch-Haus. Dann sollen noch weitere Shops in Frankfurt, Stuttgart, Heidelberg und Wiesbaden und Rotterdam folgen.

SAKS OFF 5TH ist eine ernstzunehmende Konkurrenz für H & M

SAKS OFF 5TH ist für seine exklusive Auswahl an Premiummarken und neuen Labels zu attraktiven Off-Preisen bekannt. Die Stores der beliebten New Yorker Kette bestechen stets durch ihre beste City-Lage, ihr spezielles Angebot und die ausgefeilte Store-Architektur für eine ganz besondere Einkaufsatmosphäre. Das Sortiment wechselt alle neun Wochen, somit wird der Kunde von SAKS OFF 5TH regelmäßig mit frischer und inspirierender Auswahl der begehrtesten Top-Marken und Designerlabels beglückt. Regelmäßig den Kopf in einen der Shops in seiner Nähe reinstecken, lohnt sich also.