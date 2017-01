Salwa Aga Khan & Prinz Rahid: Das Baby ist da

Hach, was für schöne Neuigkeiten! Prinzessin Salwa und Prinz Rahid sind Eltern geworden. Das ehemalige Model brachte bereits am 2. Januar in London einen gesunden Jungen zur Welt. Der kleine Orient-Prinz trägt den Namen Sinan und ist das zweite Kind des Paares. Sie haben bereits einen einjährigen Sohn namens Irfan.

Die "Geburt habe riesige Freude in unsere Familie gebracht", erklärte der Vater des Prinzen, Karim Aga Khan. " Wir sind zutiefst berührt von den netten Gedanken und Gebeten in der Zeit bis hin zu Sinans Geburt ."

Im Oktober hatte das Prinzenpaar verkündet, dass sie erneut Nachwuchs erwarten.

Prinz Rahid und Prinzessin Salwa, die mit bürgerlichem Namen Kendra Spears heißt, heirateten 2013. Das frühere Topmodel heiratete in eine sehr spezielle royale Familie ein, da sie kein Land oder eine spezielle geografische Region regiert. Prinz Rahims Vater Aga Khan ist stattdessen Führer der 25 Millionen starken Ismailiten.