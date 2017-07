Sam Shepard: Der Schauspieler ist tot!

Sam Shepard ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 73 Jahren.

Der Amerikaner soll bereits am Donnerstag in seinem Haus in seinem Haus in Kentucky gestorben sein. Sam Shepard litt an Amyotropher Lateralsklerose (ALS). An der Krankheit soll er auch gestorben sein.

Die Karriere von Sam Shepard begann sehr früh und verfasste mehr als 50 Bühnenstücke. Er hat mehrere Preise gewonnen – unter anderem wurde er mit dem Pulitzer-Preis für das Drama „Vergrabenes Kind“ und für seine Rolle in „Der Stoff aus dem die Helden sind“ wurde er für den Oscar nominiert.

Für Rollen in „Magnolien aus Stahl“ und „Homo Faber“ erlangte er große Berühmtheit und er schrieb gemeinsam mit Michaelangelo Antonioni das Drehbuch zu „Zabriskie Point“.