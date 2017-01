Sami Slimani schockt seine Fans mit Zungenkuss-Video auf YouTube!

Er gehört zu den absoluten Stars unter den YouTube-Sternchen, doch möglicherweise hat er mit seinem letzten Video etwas übertrieben. Sami Slimani hat ein Knutschvideo ins Netz gestellt, welches seine Fans ein wenig schockiert. In dem Clip gibt Sami Slimani seiner YouTube-Kollegin Shanti Tan einen Zungenkuss, das wirft einige seiner Follower ziemlich aus der Bahn. Dabei ist die Situation an sich eigentlich ganz harmlos. Dir beiden YouTube-Stars spielen für ihre Fans „Wahrheit oder Pflicht“ und natürlich bekommen sie die Aufgabe gestellt: „Berühre mit deiner Zunge die Zunge deines Gegenübers und halte es für 10 Sekunden aus.“ Begeistert sind Sami Slimani und Shanti Tan von dieser Pflicht wirklich nicht, aber natürlich ziehen sie es durch. Es ist schließlich nicht ihr erster YouTube-Kuss, nur eben diesmal mit Zunge.

Auch mit Stefanie Giesinger wurde Sami Slimani eine Beziehung angedichtet

Obwohl Sami Slimani mehrfach betont, dass er und Shanti nur gute Freunde sind, wird natürlich spekuliert, ob die zwei YouTuber nicht doch ein Paar sind. Andere wünschen sich zumindest, dass sie zusammen sind, wieder andere wollen sehen, dass beide total in einander verliebt sind. Aber der ein oder andere User scheint wirklich schockiert von dem „Zungenkuss“ zwischen Sami Slimani und Shanti Tan zu sein. Dabei ist es nicht das erste al, dass der modebewusste Blogger eine seiner Kolleginnen küsst. Denn offensichtlich gehört er zu den Männern, die lieber mit Frauen eng befreundet sind. So zählt beispielsweise auch Stefanie Giesinger zu seinen besten Freundinnen. Mit dem Model wurde dem YouTube-Star auch immer wieder eine heimliche Liebschaft angedichtet. Die GNTM-Gewinnerin hat ihr Herz allerdings an Marcus Butler verloren. Und auch Sami und Shanti werden wohl einfach nur für ihre Fans ihre Pflicht erfüllt haben.