Sami Slimani trauert um seinen geliebten Onkel

Es ist ein trauriger Tag für Youtube-Star Sami Slimani! Wie er jetzt bei Facebook verkündete, ist sein geliebter Onkel gestorben. Er starb an Krebs. Für Sami eine niederschmetternde Nachricht!

Sami Slimani: "Ich habe heute meinen geliebten Onkel an Krebs verloren!"

Auf seiner Instagram-Seite lässt Sami Slimani seinen Gefühlen freien Lauf. Dort schreibt er traurig: "Hey Leute, heute war der erschütterndste Tag von 2017. Ich habe meinen geliebten Onkel an Krebs verloren. Mein Herz schmerzt! Ich werde mich immer an seine positive Art erinnern, als ich bei ihm war, sein Lachen, sein Lächeln." Die Fans des Youtube-Stars trauern mit ihrem Star und schreiben zahlreiche Beileidsbekundungen an Sami.

Sami Slimani: "Seid dankbar für jeden Tag."

Sami Slimani ist bekannt dafür, dass er immer gute Laune hat und auch seine Zuschauer mit dieser fröhlichen Art ansteckt. Doch heute hat er sein Lächeln verloren. Doch er hat in dieser traurigen Zeit auch eine wichtige Message an seine Fans: "Ich möchte euch ermutigen, euer Leben zu leben und eure Liebsten zu schätzen. Vergesst nie, man weiß nie ob es ein Morgen geben wird. Seid dankbar für jeden Tag."