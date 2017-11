Samu Haber: Bestätigt Freundin Vivianne hier die Trennung?

Die Gerüchte halten sich seit einigen Wochen hartnäckig. "The Voice of Germany"-Star Samu Haber und seine Freundin Vivianne Raudsepp sollen sich getrennt haben. Seit längerem gibt es keine gemeinsamen Bilder mehr von dem einstigen Traumpaar. Klar, dass da die Gerüchteküche da hochkocht! Jetzt postet das schöne Model ziemlich endeutige Worte. Bestätigt sie hier die Trennung von Samu Haber?

Samu Haber: Schluss mit Freundin Vivianne?

Samu Haber und Vivianne: Sechs Jahre ein Paar

Eigentlich galten Samu Haber und die Blondine seit sechs Jahren als Traumpaar. Doch erst vor kurzem schockte der Sänger selbst mit einem wirren Geständnis. In einem Interview verriet er nämlich, wie man ein Beziehung am leichtesten beenden kann: "Mach dich total unattraktiv – da bin ich sehr gut drin –, dann fällt es dem anderen leichter, dich zu verlassen." Was er damit wohl ausdrücken wollte?

Jetzt giesst auch Vivianne Raudsepp Öl ins Feuer.

"Ich habe meine Ängste betrogen..."

In einem Instagram-Post macht die Freundin von Samu Haber mysteriöse Andeutung. "Ich habe meine Ängste betrogen, mich von meinen Zweifeln getrennt, mich mit meinem Glauben verlobt und jetzt… heirate ich meine Träume", schriebt sie zu einem Schwarz-Weiß-Bild, auf dem sie traurig und nachdenklich wirkt.

Klingt ganz danach, als würde sie hier die Trennung bestätigen. Sie ist eine starke, unabhängige Frau, die ihre Unsicherheit und Ängste zurücklässt. Auch Samu?

Weder Samu Haber noch Vivianne haben offiziell ihr Liebes-Aus bekanntgegeben. Doch es gibt immer mehr Hinweise, die auf diese traurige Nachricht hindeuten...