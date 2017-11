Samu Haber: Schluss mit Freundin Vivianne?

Ist "The Voice"-Frauenschwarm Samu Haber etwa wieder zu haben? Der attraktive Finne ist offiziell in festen Händen und verliebt in Freundin Vivianne. Doch Krisengerüchte halten sich hartnäckig. Und nun machte der Musiker selbst ein überraschendes Geständnis...

Samu Haber: Liebes-Aus wegen eines anderen Mannes?

Zuletzt war Samu Haber erstaunlich oft ohne Freundin Vivianne Raudsepp (27) unterwegs. Da fragten sich viele: Hat der The Voice of Germany-Coach nach über sechs Jahren mit dem Model Schluss gemacht?

Samu Haber sprach über Schlussmachen

Er goss jetzt mit einer unerwarteten Bemerkung noch mal Öl ins Feuer. In einem Interview verriet er, wie man ein Beziehung am leichtesten beenden kann: „Mach dich total unattraktiv – da bin ich sehr gut drin –, dann fällt es dem anderen leichter, dich zu verlassen.“ Nicht sehr charmant!

Ob er diese Nummer auch mit Vivianne abgezogen hat?