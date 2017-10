Samuel Koch und Elena Koch haben sich im August 2016 das Ja-Wort gegeben. Nun gibt es von dem frisch verheirateten Paar tolle Neuigkeiten!

Die beiden werden gemeinsam in der ARD-Serie „Großstadtrevier“ zu sehen sein. Die Episode „Ausnahmezustand“ läuft am kommenden Montag um 18:50 Uhr in der ARD. Die beiden Gastrollen sind der erste TV-Dreh nach ihrer Hochzeit.

Samuel Koch spielt in der Folge einen Pfarrer. Er meldet bei der Polizei einen Diebstahl, denn aus der Kollekte wurden 50 Euro entwendet. Die Ermittler haben einen Verdacht und glauben, dass Anna Müllerschön (Sarah Elena Koch) hinter dem Diebstahl steckt. Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz) und Piet Wellbrook (Peter Fieseler) wollen ermitteln, aber dann behauptet der Pfarrer plötzlich, dass es nur ein Irrtum gewesen sei.

Die Schauspieler aus dem „Großstadtrevier“ waren von Samuel und Elena begeistert. "Ich habe mich am Tag vor dem Dreh lange mit Samuel unterhalten. Ich bewundere seinen Lebensmut und die Kraft, nach dem Unfall bei 'Wetten, dass..?' eine Schauspielausbildung zu machen und heute als Ensemblemitglied am Staatstheater Darmstadt zu arbeiten", sagt Peter Fieseler laut „Spot On News“.