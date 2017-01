Schon als Elfjähriger stellte er sich nicht nur der Jury von "Das Supertalent", sondern auch dem Publikum im Saal. Das änderte trotzdem nichts daran, das Sandro Brehorst zunächst ziemlich nervös war, als er sechs Jahre später ein weiteres Mal vor Dieter Bohlen trat.

Mit "You Raise Me Up" brachte er nicht nur seine Mama zum weinen, sondern auch Shirin David, der es dann auch egal war, dass die Tränen Spuren durch ihr dickes Make-up zogen. Michelle fackelte nicht lange und überreichte ihm die goldene CD. Damit ist er sich im Auslands-Recall in Dubai.

Auch wenn Sandro erst 17 ist, so hat er doch schon einiges an Castingshow-Erfahrung hinter sich. Nach seinen Anfängen bei "Das Supertalent" traf er 2012 als Freddie Mercury Imitator in "My Name is..." erstmals auf Michelle und gelangte sogar ins Finale. Doch weder Michelle noch Dieter Bohlen erkannten ihn wieder.

Mit dem Einzug in den Recall in Dubai ist er nun zumindest unter den 33 besten Kandidaten. Damit sollte Sandro dieses Mal dann wohl endlich auch bei Dieter und Michelle im Gedächtnis bleiben.