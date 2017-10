Sandy Mölling: So lebt sie mit ihrem Mann und den Kindern

Ein Mann, zwei Kinder und eine Villa in den Bergen von Los Angeles: So lebt der Dance Dance Dance-Star privat...

Als singender Engel wurde sie bekannt. Heute lebt sie in der Stadt der Engel und spricht über ihr spannendes neues Leben in Los Angeles. Zwei Jahre ist es her, dass Sandy den Entschluss traf, in die USA auszuwandern. „Als ich dann schwanger wurde, haben mein Mann und ich überlegt, unsere siebenjährige Fernbeziehung aufzugeben und als Familie in den USA zu leben. Klar war ich auf der einen Seite traurig wegzuziehen, aber auch glücklich über die familiärere Konstellation“, so Sandy.

Auswanderen war für Sandy Mölling ein großer Schritt

Mit ihrem Mann, dem erfolgreichen Sänger und Songwriter Nasri Atweh und ihren zwei Kids Jayden und Noah lebt die Sängerin in den Bergen von Studio City in Los Angeles. „Am Anfang war das ein großer Schritt für mich. In Deutschland habe ich mich eigentlich sehr wohlgefühlt“, erinnert sich die Blondine an ihre erste Zeit und ergänzt: „In Amerika ist ja auch nicht alles besser. Trump hat zum Beispiel einen echten Knall. Aber dann habe ich mich schnell eingelebt und wohlgefühlt.“

"Dance Dance Dance"-Star Sandy Mölling: Schwere Trennung von ihrer Familie!

In den USA wurde Sandy zur Heimwerkerin

Kein Wunder, denn der Strand von Venice Beach ist nur 20 Minuten entfernt. Mit ihren Kids macht Sandy gerne erholsame Tagesausflüge dorthin. Die Familien-Villa liegt mitten im Grünen, ein Wäldchen liegt direkt vor der Haustür. Doch für den ganz persönlichen Wohlfühlfaktor hat Sandy selbst gesorgt: „Ich habe viele Zimmer selbst gestrichen, habe die Terrasse umgebaut, den Rasen verlegt und die Pflastersteine rausgehauen“, berichtet die talentierte Interieur-Designerin stolz. Und ihr Talent hat Sandy in den USA auch direkt zum Beruf gemacht. „Ich baue heruntergewohnte Häuser um. Solche, die länger nicht mehr in Stand gesetzt wurden, kaufen wir, machen sie dann schick und verkaufen sie wieder. Meine Schwägerin macht den geschäftlichen, ich den kreativen Teil. Aber ich helfe auch beim Demolieren und Wände-Raushauen“, so Sandy.

Sandys Ehemann muss vorerst auf sie verzichten

Vorerst muss ihr Job allerdings ruhen und ihr Mann auf sie verzichten. Denn aktuell weilt die Zweifachmama wieder in ihrer Heimat. Die letzten Wochen trainiert sie bereits fleißig auf dem Tanzparkett. Denn Sandy wird zusammen mit Monrose-Sängerin Bahar Kizil am heutigen Finale von Dance Dance Dance teilnehmen. Ist zu hoffen, dass sich das Training gelohnt hat und sie mit Bahar den Sieg holt.