Die ehemalige GNTM-Kandidatin Sara Kulka musste sich und ihre Kinder in einem Urlaubsflieger von Mallorca nach Leipzig/Halle gegen bösartige Anfeindungen verteidigen. Sara reagierte schockiert und ließ ihrem Frust freien Lauf. Ihre Freundin konnte das Model schließlich wieder beruhigen.

Sara Kulka wird im Flugzeug Angegriffen

Sara befand sich mit ihren Kindern, der 3-jährigen Matilda und der 1-jährigen Annabell, auf dem Rückflug von Mallorca nach Leipzig/Halle. Ein weiterer Passagier schien von Saras Kindern allerdings wenig begeistert zu sein. Lautstark äußerte er sich negativ über ihre Sprösslinge. Auf Instagram berichtet Sara: "Als wir eingestiegen sind, ich mit Annabell in der Trage und Matilda und den Kindern meiner Freundin hinter mir, habe ich so viel Kinderhass gespürt. Ein Typ riss einen Spruch: 'Oh mein Gott, wollen wir der mit den ganzen Kindern wirklich anbieten, sich zu uns zu setzen? Da haben wir die ganze Zeit Stress!'“

Sara Kulka verteidigt sich und ihre Kinder

Wie Sara weiterhin berichtet, habe sie sich und ihre Kinder gegenüber den Anfeindungen verteidigt. Ihre Freundin konnte sie schließlich wieder beruhigen. Sara verrät gegenüber "Bild": "Ich kann manchmal nicht anders auf solche Menschen reagieren. Wie sollten wir die Kinder denn ruhig stellen? Einen Hammer auf den Kopf hauen oder Schlaftabletten verpassen?"