Sara Kulka steht zu ihren Extrapfunden!

Es ist ein Foto, dass viele Frauen Mut gibt. Kein Wunder also, dass Sara Kulka mit ihrem aktuellen Instagram-Post für Jubelschreie bei den Fans sorgt. Das Model ist erst vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Mama geworden. Die kleine Annabell ist ihr ganzer Stolz. Und während viele Promi-Mütter schon kurz danach wieder mit Sixpack in die Kamera grinsen, zeigt Sara Kulka jetzt mutig ihren normalen After-Baby-Body.

Sara Kulka: "In meiner zweiten Schwangerschaft habe ich fast 30 kg zugenommen."

Nur in Unterwäsche bekleidet posiert Sara Kulka vor dem Spiegel. Und sie schreibt mutig: "Der Druck von außen macht es uns Mamas verdammt schwer... Alle posten nach 4 Wochen Geburt ihre Sixpacks, es ist ja schon ein Wettkampf geworden. Wer ist die Schlankste in kürzester Zeit? Ich nicht! Natürlich gibt es Ausnahmen, die vom Glück gesegnet sind und nach nur kurzer Zeit wieder ihre alte Kleidergröße haben. Bei meiner ersten Tochter hatte ich auch das Glück. Aber das sind eben Ausnahmen. So wie ihr meinen Körper im Bild seht, ist ein natürlicher Körper nach einer Schwangerschaft. In meiner zweiten Schwangerschaft habe ich fast 30 kg zugenommen, jetzt hänge ich auf 12 kg fest."

Sara Kulka geht die Sache mit dem After-Baby-Body entspannt an. Natürlich will sie auch in ihre alte Form zurück, doch sie lässt sich Zeit damit. Denn sie schämt sich nicht für ihren Körper. Und das finden ihre Fans einfach toll. "Überragend. Danke für deine Ehrlichkeit. Auch mit 12kg mehr hast du einen tollen Körper", kommentieren sie fleißig.