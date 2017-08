Sarafina Wollny ist noch schlanker geworden!

Sarafina Wollny kann sich momentan vor Komplimenten gar nicht mehr retten! Nachdem sie bereits im Mai stolz verkündet hat, dass sie vier Kilo abgenommen hat, sind jetzt offenbar noch mehr Kilos gepurzelt!

Sarafina Wollny: "Hast schön abgenommen!"

Ein Spiegel-Selfie von Sarafina Wollny begeistert aktuell die Fans. Im engen weißen Top und schwarzer Leggings posiert der Wollny-Spross stolz vor der Kamera. Und Sarafina Wollny sieht richtig schlank! "Hast schön abgenommen! Wie machst du das?", "Oh wow wie hast du so abgenommen???" oder "Siehst du super aus! Hast ja mega abgenommen", überhäufen sie die Blondine mit Komplimenten.

Gute Nacht ihr Lieben Die schönste Zeit im Leben sind die kleinen Momente, in denen du spürst, du bist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort & verbringst deine Zeit mit den richtigen Personen Posted by Sarafina Wollny on Samstag, 5. August 2017

Sarafina Wollny fühlt sich wohl

Viele der Fans wollen wissen, wie Sarafina Wollny so schln abgenommen hat. Die hat aber gar kein besonderes Geheimnis. "Habe nach keinen Diät Programm oder sonst was abgenommen. Die paar Kilos die runter Sind, sind ohne Diät weg", erklärt sie offen. Doch wenn man sich die Bilder von Sarafina bei Facebook und Co. anschaut wird eines bewusst: Sie fühlt sich einfach wohl in ihrem Körper. Und das ist das sowieso das Wichtigste!