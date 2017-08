Sarafina Wollny: Ist sie endlich schwanger?

Die Fans von Sarafina Wollny warten sehnsüchtig auf Nachwuchs! Der Wollny-Spross und Freund Peter Heck sind seit sechs Jahren und acht Monaten ein Paar - und sie machen kein Geheimnis daraus, dass sie sich sehnlichst ein Baby wünschen. Hat es jetzt endlich geklappt?

Sarafina Wollny: Fans rätseln!

Es ist ein Foto von Sarafina Wollny, dass die Fans jetzt rätseln lässt. Auf dem Bild posiert der TV-Star mit Freund Peter, beide strahlen über beide Ohren. Und ein Detail entgeht den Fans nicht: Sarafina hat etwas unreine Haut. Für sie ein klares Indiz! "So pickelig, als wenn sie schwanger wär", rätseln sie offen in den Kommentaren. Schon seit langem arbeitet das Paar am Nachwuchs. Bisher wollte es aber leider nicht klappen! Ist bei Sarafina Wollny und Peter jetzt aber endlich Nachwuchs unterwegs?

Liebe bedeutet nicht Händchen zu halten, wenn alles in Ordnung ist, sondern selbst dann nicht loszulassen, wenn es... Posted by Sarafina Wollny on Sonntag, 13. August 2017

Sarafina Wollny klärt die Frage um eine Schwangerschaft auf

Um wohl keine Gerüchte aufkommen zu lassen, kommentiert Sarafina Wollny selbst die Spekulationen. Und leider hat sie schlechte Nachrichten: Sie dementiert eine Schwangerschaft. "Bin ich nicht! Das ist hautausschlag von der Sonne", schreibt sie bei Facebook. Da müssen sich Fans wohl doch noch etwas gedulden, bis ein Wollny-Baby kommt...