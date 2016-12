Sarafina Wollny: So ist das Verhältnis zu Papa Dieter Wollny heute

Die Trennung von Silvia Wollny und Ex-Mann Dieter Wollny machte Schlagzeilen. Die Eltern von Sarafina Wollny verkündeten 2012 ihr Liebes-Aus. Doch das verlief alles andere als freundschaftlich. Im Gegenteil: Fremdgeh-Vorwürfe, Beleidigungen und sogar häusliche Gewalt waren angeblich im Spiel. Mittlerweile sind 4 Jahre vergangen. Doch wie ist das Verhältnis von Sarafina & Co. zu ihrem leiblichen Vater? Die 21-Jährige spricht Klartext.

Sarafina Wollny hat keinen Kontakt zu Dieter Wollny

Mutter Silvia beschwichtigte noch im März, dass das Verhältnis zu Dieter Wollny besser geworden ist. "Hin und wieder haben wir Kontakt. Ich freue mich, wenn es ihm gut geht und er seinen Weg gefunden hat", so die TV-Mama zu InTouch Online. Doch Sarafina Wollny stellt jetzt auf die Frage eines Fans, ob die Kinder denn Kontakt zu Dieter haben, kurz und knapp klar: "Nein, haben wir nicht!"

Sarafina Wollny will ihre eigene Familie gründen

Scheint als hätte Sarafina Wollny ihrem Vater die bösen Schlagzeilen bis heute nicht verziehen und überhaupt kein Interesse an dem Kontakt mit ihm zu haben. Sie konzentriert sich lieber auf ihre eigene Beziehung mit Freund Peter und arbeitet fleißig an eigenem Nachwuchs. Ob der irgendwann Opa Dieter kennenlernen wird? Das steht noch in den Sternen...