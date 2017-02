Sarah Connor: Hat Ex-Mann Marc Terenzi einen Alkoholrückfall?

Der Dschungelkönig trinkt wieder – und das schon mittags auf der Straße. Freunde machen sich große Sorgen...

Was ist nur mit Marc Terenzi los? Exklusive InTouch-Fotos zeigen den Dschungelkönig mittags in der Kölner City – mit einer Dose Bier in der Hand. Was im ersten Moment vielleicht ganz witzig aussieht, ist in Wirklichkeit total tragisch! Denn schon früher sprach Marc ganz offen über sein Alkoholproblem. „Die Partys, die Frauen, der Alkohol. Ich war immer unterwegs, lebte wie ein Obdachloser“, verriet Marc vor ein paar Monaten gegenüber InTouch und sprach offen über seine Sucht: „Ich saß zu Hause auf der Couch und merkte, dass ich gar nichts mehr fühlte. Da wusste ich: Marc, du bist depressiv. Du hast ein Burn-out.“

Was sagt Sarah Connor zu dem Rückfalls ihres Ex-Manns?

Dass er den Kampf gegen seine Dämonen gewonnen hat, dürfte nun leider vorbei sein. In seinem Umfeld macht man sich deshalb große Sorgen um den Musiker. Ein Freund verrät: „Diese Fotos überraschen mich nicht. Marc ist wieder zurück in alten Mustern, trinkt wieder regelmäßig. Er hatte schon einige alkohollastige Disco-Abende, die heftig endeten.“ Kommt der Sänger nicht mit dem plötzlichen Rummel um seine Person klar? Trinkt er deshalb wieder? Damals holte ihn seine heutige Ex Myriel Brechtel aus dem Loch. „Sie hat mir das Leben gerettet“, verriet er InTouch. Bleibt zu hoffen, dass der Dschungelkönig diesmal allein die Kurve bekommt – oder eine neue Lebensretterin findet...