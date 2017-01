Sarah Connor: Ihr 4. Kind ist da und heißt...

Das Connor-Baby ist da! Zum vierten Mal ist Sarah Connor Mutter geworden. Es ist ein Junge!

Nach Sohn Tyler (12), Tochter Summer (10) und Delphine Malou (5) ist nun endlich die Vierte im Connor Clan da. Und sogar der Name ist schon bekannt.

Wie nach "Tyler", "Summer" und "Delphine Malou" zu erwarten war, wird auch der Kleinste keinen gängigen Namen haben.

Jax Llewyn heißt ihr kleiner Sohn.

„Ihr Lieben, endlich ist er da!!! Wir sind bis über beide Ohren verliebt, unendlich dankbar und überüberglücklich, unseren wunderschönen kleinen Sohn und Baby-Bruder Jax Llewyn gesund in die Arme schließen zu können! Was für ein Wunder! Wir genießen jetzt erstmal diese magischen ersten Kuschelwochen und ziehen uns jede Sekunde so richtig rein“, schmachtet die vierfach-Mutter auf Facebook.

Der kleine Jax ist das zweite gemeinsame Kind von Sarah Connor und ihrem Freund Florian Fischer. Die beiden großen Kinder stammen aus ihrer Ehe mit Marc Terenzi, der sich derzeit gerade durchs Dschungelcamp kämpft.