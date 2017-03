Sarah Connor ist wieder auf Tour und Sohn Jax Llewyn dabei

Was für eine Aufgabe: Neun Konzerte bis Ende März und ein nicht ganz 3 Monate altes Baby dabei! Doch Sarah Connor zieht durch. Stuttgart, Leipzig, Düsseldorf, Berlin, Bremen, Dortmund, Hamburg, Braunschweig und München stehen auf dem Plan.

Das erste Konzert in Stuttgart scheint ihr allerdings sehr gut getan zu haben. Nach mehreren Wochen zu Hause, scheint sie es zu genießen, wieder unterwegs zu sein. Ganz stolz zeigt sie auch den Kinderwagen, an dem Jax' eigener Access All Areas Pass hängt.

Schafft Sarah Connor durchzuhalten?

Doch wie mag das in zwei Wochen aussehen. Die Konzerte sollten für Sarah Connor kein Problem sein. 90 Minuten Show, bei der alles professionell und glatt läuft, sind nicht unbedingt die größte Herausforderung. Doch die Anreise, die Zeiten im Tourbus, am Flughafen und im Flieger, dürften mit einem Baby zu ganz schönen Strapazen werden.

Wollen wir hoffen, dass Sarah Connor ihre positive Energie bis zum Ende dieses Tourabschnitts durchhalten kann, denn das wird trotz glücklicher Fans und Zeit mit Baby Jax Llewyn nicht einfach sein.