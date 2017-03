Sarah Connor wünscht sich noch mehr Kinder

Ihr jüngster Sohn Jax ist gerade mal zwei Monate alt, aber Sarah Connor ist offenbar schon wieder im Baby-Fieber: Obwohl die Sängerin schon vier Kinder hat, ist die Familienplanung offenbar noch lange nicht abgeschlossen...

Die 36-Jährige machte jetzt im RTL-Interview ein unerwartetes Geständnis: " Man vergisst das, wie schön das ist, wenn die so klein, süß und muckelig sind. Ich kann schon nachvollziehen, warum meine Mama acht Kinder hat. " Klingt so, als sei sie nach der Geburt ihres Sohnes wieder so richtig auf den Geschmack gekommen.

Sarah Connor bringt Kind und Karriere unter einen Hut

Ihre älteren Kinder Tyler, Summer und Delphine sind schließlich auch schon aus dem Gröbsten raus und so kann sich Sarah voll und ganz auf ihr Baby konzentrieren. Obwohl das so auch nicht ganz stimmt - schließlich geht der "Muttersprache"-Star schon wieder auf Tour, und zwar mit Säugling im Gepäck.

Offenbar hat Sarah Connor aber trotz Doppelbelastung noch genug Energie, um über weiteren Nachwuchs nachzudenken. Und bestimmt greifen ihr Ehemann Florian Fischer und Mama Soraya tatkräftig unter die Arme - auch wenn sich bald wirklich acht Kinder im Hause Connor tummeln sollten...