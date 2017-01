Sarah Elena Timpe: Sie trägt jetzt einen frechen Bob

Fast hätten wir sie nicht erkannt!

Sarah Elena Timpe hatte anscheinend Lust auf eine Veränderung und wagte den Schritt zum Friseur. Auf Instagram postete sie ein tolles Foto von ihrer neuen Frisur. Und siehe da: Die 31-Jährige trägt nun einen frechen Bob.

„Du schaust so klasse aus. Das steht dir unglaublich gut“ und „Oh, ein Bob, ungewohnt, aber er steht dir echt super!“, ist in den Kommentaren unter dem Schnappschuss zu lesen. Der neue Look scheint also nicht nur bei dem „Sturm der Liebe“-Star hervorragend anzukommen.

Was ihr Schatz Samuel Koch wohl zu der neuen Friseur sagt?