Sarah Joelle Jahnel: Gebrochene Nase nach Party-Schlägerei!

In den letzten Wochen hat sich Sarah Joelle Jahnel aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt verrät sie auch, warum: Sie sei ungewollt vor einigen Wochen in eine Party-Schlägerei geraten und von einer Frau mitten ins auf die Nase geschlagen worden. Das Ergebnis: Eine gebrochene Nase!

Bei der Eröffnung des neuen Vapiano-Restaurants am Donnerstag in Köln schritt die 28-jährige jetzt das erste mal seit längerer Zeit wieder über den roten Teppich. Von einer gebrochenen Nase war nichts mehr zu sehen. Gegenüber RTL verriet Sarah Joelle wie es überhaupt dazu gekommen sein soll.

„Ich habe mich tatsächlich involviert in Geschehnisse, die mich eigentlich nichts angehen. Ich wollte helfen“, verteidigt sie sich. „Da hatte ich plötzlich ne Faust im Gesicht!“

Why u gon do like that? -koredo bello #koredobello #favorite #song Ein Beitrag geteilt von Sarah Joelle (@sarah_joelle_) am 14. Okt 2017 um 5:51 Uhr

Es stellt sich nur noch die Frage, weshalb sie in den letzten Wochen auf ihrem Instagram-Account trotzdem noch regelmäßig Fotos hochgeladen hat, auf denen sie kein einziges Mal mit Gipsnase zu sehen ist? Ob Sarah Joelle uns mit ihrer Horror-Story nicht doch an der Nase herumführen will?