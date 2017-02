Sarah Joelle Jahnel: Mit wem knutscht sie?

Erst vor kurzem sorgte Sarah Joelle Jahnel für Schlagzeilen, weil sie wild mit Dschungelcamp-König Marc Terenzi feierte! Schnell wurde gemunkelt: Da geht doch was! Doch das Dementi kam schnell. Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel“ erklärte Marc lässig: "Weißt du was, wir sind wie Bruder und Schwester. Wir kennen uns seit drei Jahren, wir gehen zusammen aus, haben Spaß. Wir machen alles zusammen." Jetzt zeigt sich das TV-Sternchen aber plötzlich knutschen bei Facebook...

Wer ist der Mann an Sarah Joelle jahnels Seite?

Am Valentinstag verbrachte Sarah Joelle Jahnel einen romantischen Abend mit einem Mann - inklusive Champagner und Kuscheleinheiten! Doch wer ist der Typ an ihrer Seite? Das verrät Sarah Joelle Jahnel tatsächlich nicht. Doch eine Ähnlichkeit mit Marc Terenzi ist nicht auszuschließen. Was die Haarfarbe angeht, könnte es tatsächlich der Dschungel-König sein. Oder handelt es sich doch um jemand anderen?

Sarah Joelle Jahnel: Vergeben oder Single?

Der Beziehungsstatus von Sarah Joelle Jahnel ist bisher jedenfalls ein großes Rätsel. Vor wenigen Wochen wurde gemunkelt, dass Sarah mit einem Unternehmer aus Köln zusammen sein soll. Ob er auch wirklich der Mann auf dem Bild ist? Sarah schweigt und genießt...