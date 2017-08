Sarah Kern: „Mein Ex-Mann hat einen Killer auf mich angesetzt“

Die Designerin fühlte sich massiv bedroht. Und rief um Hilfe...

Sie ist das Gesicht des Teleshopping-Senders HSE24. Er ist ihr Ex-Mann. Zusammen stehen Sarah Kern und Goran Munizaba im Mittelpunkt einer unglaublichen Geschichte. Seit Jahren streitet sich das ehemalige Paar vor Gericht. Dann der traurige Höhepunkt: Auf ihrer Facebook-Seite setzte Sarah Kern ein Kopfgeld von 10 000 Euro auf Goran aus, rief verzweifelt um Hilfe: „Mein Ex-Mann hat einen Killer auf mich angesetzt!“

Er wolle sie und ihren Sohn Olivier aus der Ehe mit Modezar Otto Kern ermorden! Die Modedesignerin will einen Zeugen in Istanbul getroffen haben. Seine Aussage: Ihr Sohn solle vor ihren Augen hingerichtet werden, die Blondine durch einen Säureangriff schwer verletzt werden und später bei einem fingierten Verkehrsunfall getötet werden. Sarah Kern stellte Strafanzeige gegen Munizaba. Und was sagt der zu den Anschuldigungen? Er ließ über seinen Anwalt ausrichten: „Mein Mandant ist sehr betroffen, dass die Mutter des gemeinsamen Sohnes Noel solch abenteuerliche Vorwürfe erhebt. Was, wenn das Kind erfährt, dass sie auf den Vater ein ,Kopfgeld‘ in der Öffentlichkeit ausgesetzt hat? Es besteht der Verdacht, dass Frau Kern unter Wahnvorstellungen leidet...“