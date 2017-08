Sarah Kern: Nackt bei "Promi Big Brother"?

Auf Instagram lässt Modedesignerin Sarah Kern gerne mal tief blicken. Verständlich, dass die "Promi Big Brother"-Fans da auch im Haus auf viel nackte Haut hoffen.

Da haben sie die Rechnung aber ohne Sarah Kern gemacht. Die hat nämlich keine Lust, so intime Einblicke von sich im TV zu geben. Sie wird nicht blankziehen - weder unter der Dusche, noch im Bett.

In Shirt und Jogger schläft Sarah Kern dennoch nicht

Besonders bitter: Normalerweise schläft Sarah Kern komplett nackig, wie sie im Frühstücksfernsehen auf "Sat.1" zugibt. Für den TV-Container hat sie sich allerdings extra ein Schlaf-Outfit zugelegt. "Ich ziehe halt so was süßes Kleines an", sagt Sarah Kern und fuchtelt mit einer Shorts und einem Top herum.

Auf sexy Kleidung verzichtet Sarah Kern im "Promi Big Brother"-Haus aber nicht

Dennoch haben die Fans der Modedesignerin immerhin einen kleinen Grund zum Aufatmen: Zu gemütlich wird Sarah Kern es sich im "Promi Big Brother"-Haus nicht machen. Jogginh-Hose und T-Shirt kämen für sie nicht in Frage, sagt sie und pakt das kleine Schwarze im Latex-Look in den Koffer - gleich neben den knappen Triangel-Bikini...