Sarah Knappik: Baby-Überraschung!

Sarah Knappik freut sich auf Nachwuchs! Bekommt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin wirklich ein Baby zu Weihnachten geschenkt?

Jedoch ist nicht Sarah Knappik selber schwanger, sondern eine andere Familienangehörige. "Ich freue mich schon so auf Weihnachten, ihr glaubt es gar nicht. Und ich werde Tante, oh mein Gott. Ich werde das erste Mal Tante in meinem Leben. Wir warten jeden Tag, dass das Baby von meinem Bruder endlich kommt“, sagt die Ex-„Germany’s next Topmodel“-Kandidatin gegenüber „Promiflash“.

Das Model fiebert dem Fest der Liebe schon jetzt entgegen. „Ich warte jeden Moment darauf, bis das Baby von meinem Bruder kommt. Ich bin total aufgeregt. Das ist unser Weihnachtsengel“, so Sarah Knappik weiter. Ihr Bruder macht sie zur Tante und sie freut sich riesig drauf.